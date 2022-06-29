Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da final oyunu oynandı.

Survivor'da İstanbul'a gitmeyi garantileyen dört yarışmacıdan yarı final koltuklarını garantileyecek 2 yarışmacı bu akşam belli oldu.

Sevilen yarışma Survivor'da heyecan dorukta. Dev finale çok az bir zaman kaldı.

İlgiyle izlenen yarışmada dört yarışmacıdan ikisi yarı finale kalmayı garantiledi.

SURVİVOR YARI FİNALE KİM KALDI?

Survivor'da ilk turda kaybeden Ayşe, turu geçemeyerek SMS'e kalan ilk yarışmacı oldu.

Yarı final mücadelesinde yarı finale kalan ilk isim ise Batuhan oldu. Adem ve Nisa arasındaki mücadeleyi kazanan Adem, adını yarı finale yazdırdı.

Nisa ve Ayşe arasında ise SMS oylaması yapılacak. Ayşe ve Nisa'nın SMS oylaması 29 Haziran Çarşamba akşamı canlı yayında gerçekleşecek.