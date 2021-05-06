Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamada ünlüler takımından bir kadın yarışmacının elenmesi durumunda takımların karışacağını söylemişti. Yarışmada Melis'in elenmesinin ardından takımların birleşmesi kesinleşmişti.

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Ünlüler takımında Melis Sezer'in elenmesinin ardından, bu akşam Survivor özel konseyde Acun Ilıcalı yeni takımları açıkladı.

Kırmızı Takım

1- Berkay

2- Batuhan

3- Aleyna Çalışkan

4- Aleyna Kalaycıoğlu

5- İsmail Balaban

Mavi Takım

1- Steven

2- Merve Aydın

3- Poyraz

4- Sergen

5- Ayşe

6- Dora