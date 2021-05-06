Survivor'da takımlar karıştı! Survivor 2021'de yeni takımlar belli oldu
Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da son olarak Melis Sezer adaya veda eden isim olmuştu.. Acun Ilıcalı'nın takımların karışacağını açıklaması ise konseye damga vurmuştu. Survivor 2021'te takımlar karıştı. İşte Survivor 2021'de yeni takımlar...
Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamada ünlüler takımından bir kadın yarışmacının elenmesi durumunda takımların karışacağını söylemişti. Yarışmada Melis'in elenmesinin ardından takımların birleşmesi kesinleşmişti.
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU
Ünlüler takımında Melis Sezer'in elenmesinin ardından, bu akşam Survivor özel konseyde Acun Ilıcalı yeni takımları açıkladı.
Kırmızı Takım
1- Berkay
2- Batuhan
3- Aleyna Çalışkan
4- Aleyna Kalaycıoğlu
5- İsmail Balaban
Mavi Takım
1- Steven
2- Merve Aydın
3- Poyraz
4- Sergen
5- Ayşe
6- Dora