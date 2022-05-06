Survivor All Star 2022'nin bu akşam yayınlanan yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi.

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star yarışmasında Ünlüler ve Gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadelede dokunulmazlığı alan takım ünlüler oldu.

MERVE AYDIN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Acun Ilıcalı "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseydeyiz" diyerek Merve Aydın'ın sakatlığı nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildiğini açıkladı.

ŞOKE EDEN SAKATLIK

Survivor'ın yeni bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda Merve Aydın, çıktığı parkurda sakatlık yaşadı.

"ANNE SANA SÖZ VERDİM"

Merve'nin acılar içinde kıvranırken 'Bitti. Anne sana söz verdim. Anne ne olursa olsun...'' diye bağırdı. Bu esnada Survivor yarışmacılar da gözyaşlarına boğuldu. Merve Aydın'ın aşil tendonunda kopma olduğu belirtildi.

"ANNEMİ KAYBETTİK"

Survivor yarışmasında 2013 yılında üçüncü, 2015 yılında ise ikinci olan Merve Aydın, geçtiğimiz eylül ayında bir süredir kanser tedavisi gören annesi Nilgün Aydın'ı kaybetmişti.

Acı haberi Instagram hesabından duyuran Aydın, paylaşımına; "Annemi kaybettik. Annem için dua eden herkesten Allah razı olsun" notunu düşmüştü.

PARVİZ DE VEDA ETTİ

Acun Ilıcalı bir kötü haberim daha var diyerek "Gönüllüler takımından Parviz gözetim altındaydı. Çok garip bir şekilde sorunu aşildi. Doktorumuz kalıcı hasar olması durumundan dolayı yarışmaya devam edemeceğini söyledi. Perviz Survivor All Star'a devam edemeyecek" dedi.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımının dokunulmazlığı kazanmasının ardından gönüllüler takımı ada konseyine gitti. Haftanın ilk eleme adayı Evrim oldu.

BU HAFTA ELEME YOK

Survivor All Star'ın bu haftaki ilk ada konseyinde Acun Ilıcalı kural değişikliğine gitti.