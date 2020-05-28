Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in yeni bölümünde ayak tenisi mücadelesi için büyük heyecan yaşandı.

Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan'ın Acun Ilıcalı ile olan ayak tenisi maçı öncesi açıklamaları oldukça dikkat çekti.

Sercan, "Ayak tenisinde daha çok ön plana çıkabilirim ve gerçekten çok iddialıyım" dedi.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de bu akşam nefes kesen bir mücadele oynanmaya başladı.

Sercan Yıldırım'ın ekibinde Yasin ve Ardahan yer aldı. Acun Ilıcalı'nın takımı ise İrem Kanan ve Esat Yontuç'tan oluştu.

Ayak tenisi mücadelesinde karşı karşıya gelen Survivor 2020 ve Acun Medya takımları arasında maç oynanırken, Sercan'ın ağırlığını koyması dikkat çekti.

Mücadelede adeta şov yapan Sercan arka arkaya sayılar alarak takımını önde tutmayı başardı.

Sercan Yıldırım'ın takımı, Acun Medya'yı 3-1 mağlup etti. Maçı kazananlar ve takımı tutan yarışmacılar, ton balığı yeme hakkı kazandı.

Acun Ilıcalı maç sonrasında sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.