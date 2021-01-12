Survivor'da ada konseyinde eleme heyecanı yaşandı. İkinci eleme adayı için bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler, Acun Ilıcalı'nın kırmızı alarm olarak duyurduğu haber sonrası şaşkınlık yaşadı. İzleyiciler rahatsızlık geçiren Cemal Hünal'ın yarışmaya veda edecek isim olacağını düşünürken Acun Ilıcalı yaptığı açıklama herkesi şaşırttı.

SURVİVOR'DAN KİM DİSKALİFİYE OLUYOR?

İlk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya yarışan iki takımda Cemal Hünal'ın rahatsızlığı nedeniyle yaşadıkları ekrana damga vurmuştu. 10 Ocak günü geçirdiği rahatsızlık nedeniyle de nefes almakta güçlük çektiğini dile getirmişti.

Survivor 3. yeni bölüm fragmanında ada konseyinde Acun Ilıcalı bir yarışmacının Survivor'a devam edemeyeceğinin işaretini verdi. Akıllara rahatsızlık geçiren Cemal Hünal gelse de önceki oyunda ayağından sakatlanan Reşat'ın yarışmaya devam edememe durumu olduğu belirtildi. Acun Ilıcalı'nın "Survivor'a devam edemeyebilirsin" sözleri de konseyde duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Sakatlığı önümüzdeki günlerde doktorlar tarafından değerlendirilecek Reşat'ın, yarışmaya devam edip edemeyeceği açıklanacak.





SURVİVOR ELEME ADAYLARI DA BELLİ OLDU

Survivor 2021'de haftanın ilk eleme adayı Sena olmuştu. Yarışmacıların verdiği oylarda Hanzade ve Dora adı ön plana çıktı. Hanzade 5 oy alırken Dora 6 oy aldı. Survivor'da ikinci eleme adayı Dora oldu.