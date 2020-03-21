Survivor 2020’de birleşme partisine sayılı günler kala yarışmalar hem çok çekişmeli geçerken hem de izleyicilerin finalist adayları artık şekillenmeye başladı. Yarışmacılar gösterdikleri performanslarla oldukça etikili oyunlar çıkartırken, Survivor'ın açlık adına en önemli oyunlarından biri olan erzak oyunları bu dönemde ayrı bir önem kazandı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve TV8'de yayınlanan Survivor’da dün akşam erzak ödülü oyunu oynandı. Un ve yağ ödülünü kazanabilmek için mücadele eden iki takım yarışmacıları heycanlı anlara sahne oldu. Ünlüler takımı yarışa hızlı başlayarak durumu 7-0’a kadar getirdi. Gönüllüler ise üst üste 5 sayı toplasa da erzak ödülünü kazanan taraf 10’a 5’lik skor ile Ünlüler takımı oldu. Geçen hafta da rakibine karşı büyük bir üstünlük sağlayan Ünlüler böylece yeni haftaya da oldukça sağlam bir giriş yaptılar.

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Aycan'ı böcek ısırdı

Yarışma öncesinde yarışmacıların son durumu ile ilgili konuşan sunucu Murat Ceylan'ın dikkatinden Aycan kaçmadı. Güzelliği ve hırsı ile Survivor'ın en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Aycan'ın sağ gözünün baya şişik olduğu gözlendi. Durumu sorulduğunda Aycan, böcek ısırması nedeniyle bu hale geldiğini ancak oyunlardan kaçmayarak yarışmak istediğini belirtti. Bu hareketi arkadaşları tarafından da büyük tebrik topladı.