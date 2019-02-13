Survivor Türkiye Yunanistan yarışması büyük bir heyecana sahne oluyor. Pazar günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Türk takımı kaybetti. Türk takımı daha sonra bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı kadınlarda Sude; erkeklerde ise Bora aldı. Bireysel dokunulmazlığın ardından konsey toplandı ve eleme adayları belirlendi.

3 isim adaydı

Konseyde en çok en çok yazılan isim, Kader oldu. Daha sonra bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacılardan Sude, Okay'ın, Bora ise Atakan'ın ismini yazdı. Konsey sonucunca Kader, Okay ve Atakan eleme adayları olmuş oldu.

Survivor'da geçen hafta kim elenmişti?

5 Şubat akşamı Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmasına ilk veda eden isim belli olmuştu. Survivor'a veda eden ilk isim Yunanistan takımından Demi Tsaganou olmuştu.

Survivor'da kim elendi?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında eleme heyecanı yaşandı. Kader, Okay ve Atakan arasından bir kişi veda etti.

Survivor Türkiye Yunanistan'da rakiplerinden daha az oy alarak, Survivor şampiyonluğuna veda eden isim Kader oldu.