Survivor kim elendi, SMS sıralaması birinci kim oldu? Survivor kim gitti? 19 Ocak Survivor'da elenen hangi yarışmacı oldu? sorularının yanıtları Survivor takipçileri tarafından merak ediliyor. Survivor 2021'de Salı gecesi eleme gecesi heyecanı yaşandı. Sancakay ve İlayda'nın aday olmasının ardından bugün ise izleyenlerden en çok destek gören iki yarışmacı da birer aday belirledi. SMS birincisi seçilen İsmail ünlüler takımında 3. eleme adayı olarak Öykü'nün ismini söyledi. Gönüllüler takımında birinci olan Poyraz ise Dora'nın ismini verdi.

Survivor kim elendi, kim gitti?

Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen mücadeleler sonrası bu haftanın eleme adayları İlayda, Sancakay, Dora ve Öykü oldu. Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı 19 Ocak Salı gecesi yayınlanan bölümde belli oldu. SMS oylarına göre eleme adayları arasında en az oyu alan Sancakay oldu, yarışmadaki hayallerine veda etti. Bu vedanın ardından Sancakay ve yakın arkadaşı Hanzade gözyaşlarını tutamadılar.

Survivor 2021 SMS sıralaması birinci kim oldu?

Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında? Sancakay Ilım nereli, evli mi bekar mı?

İstanbul’da doğan Survivor Sancakay Ilım Morgül’ün doğum tarihi; 30 Ocak 1997. İzmir ve Rize’de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, 28 yaşındadır. Teknik direktör Ünal Karaman’ın yeğeni olan Sancakay Ilım Morgül, sporcu kimliğiyle biliniyor. Spor hayatına ritmik jimnastikle adım atan Survivor Sancakay, Lise 3’e kadar okuduğu İzmir’de futbol kariyerine başladı. Lise 4’te Rizespor’a transferi gerçekleştirilen Morgül, lise öğrenimini de yine bu şehirde tamamladı.

2 yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, Rus Dili Edebiyatı bölümünü okuyan Survivor Sancakay Ilım Morgül, İngilizce ve Rusça dillerine hakim. Morgül, sonraki dönemlerde ise eğitim hayatını İstanbul’da devam ettirdi. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazanarak İstanbul’a yerleşen Morgül, halen 4. sınıf öğrencisi.

Survivor Sancakay Ilım Morgül, 2 sezon boyunca Kadıköy Theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen ‘Ofsayt’ oyununda başrol oynadı. Morgül, 5 yıldır da vocal olarak sahne alıyor. Kendi bestelerini de seslendiren Sancakay, gitar çalıyor.



