TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Öte yandan bir de ödül oyunu oynandı. Survivor'da ödül oyunu sonrası haftanın en çok merak edilen ve ödülün araba olduğu ödül oyunu oynandı. Eleme adayları, Tony, Vasilikos ve Spyros olmuştu. Yunan takımda her elemede aday olan Spyros “Kalmak istiyorum” dedi. Takımda sürekli kavga çıkaran isim Tony ise sevdiklerinden oy istedi.

Survivor Türkiye Yunanistan 39. bölümde arabayı kim kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan otuz dokuzuncu bölümde araba oyununda siyah ve beyaz takımın heyecan dolu mücadelesi yaşandı. Kazanan ise Dalaka'nın kaptanlığındaki siyah takım oldu. Siyah takım araba için siyah mı beyaz mı oyununda mücadele etti.

Survivor araba ödülünü kim kazandı?

Araba oyununda Katerina Dalaka’nın takımı siyah takım, Sude’nin takımı ise beyaz takım olarak belirlendi. Survivor 2019’un 39. bölümünde oynanan araba oyununu kimin kazandığı merak konusu oldu. Bu hafta Survivor 2019’da arabayı kim kazandı? Sorusunun yanıtı belli oldu. Survivor 2019’da bu hafta arabayı Sabriye kazanarak büyük bir sevinç yaşadı.

Survivor'da kim elendi?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kazanan takım Türkiye olmuş ve Yunanistan takımı arasında yapılan oylama ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonucu Tony, Spyros ve Vasilikos eleme adayı olmuştu. Survivor'a veda eden isim dün akşam konseyde belli oldu. Oldukça güçlü isimlerin yer aldığı eleme potasında en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim Vasilikos oldu.