Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler tüm hızıyla TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Survivor'da Gönüllüler takımı iki dokunulmazlık oyununu kaybetti ve gerçekleşen konseylerde eleme adayı olarak Dora ve Sena'nın adı söylendi. Gönüllüler takımında en çok SMS oyunu alan Poyraz ise eleme adayı olarak Reşat'ın adını söyledi. Gerçekleşen eleme oylaması sonrası adaya veda eden isim duygusal anlar yaşadı.

Survivor'da kim elendi, kim gitti?

Survivor kim elendi, kim gitti? sorusunun yanıtı yarışma programının sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Survivor'ın son bölümünde Gönüllüler takımında oylamada birinci gelen Poyraz eleme adayı olarak Reşat'ı seçti. SMS oylarına göre eleme adayları arasında en az oyu alan Sena oldu, yarışmadaki hayallerine veda etti. Sena'nın elenmesiyle birlikte arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Survivor 2021 SMS sıralaması

Gönüllüler takımında yapılan oylama sonrasında eleme adayı Sena olarak belirlenmişti. Ünlüler takımının 10'a 8'lik skorla kazandığı mücadele sonrası ada konseyi toplandı. Eleme adayı Gönüllüler Takımı'ndan çıktı. Oylama sonucunda Dora 2. eleme adayı oldu. Konseyde en çok oyu alan Poyraz oldu ve bir isim söyledi. Söylediği isim ise Reşat'tı. Böylece eleme Sena, Dora ve Reşat arasında gerçekleşti.

Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'ın 12 Ocak tarihli ekranlara gelen bölümünde yarışmacılar ilk etapta parkurda meyve tabağı ödül oyunu için karşılaştı. Ödül oyunu öncesinde avantajını kazanan takım Gönüllüler oldu. Zorlu engellerden oluşan parkurun sonunda Survivor'da yarışma bayrak yarışına gitti. Karşılıklı alınan sayılar sonrası bayrak yarışında ödülü alan takım 10-9 yapan Ünlüler takımı oldu. Böylece ünlüler hem meyve tabağı hem de hamak alma ödülünü kazandı.

Survivor Sena Özdemir kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında, nereli?

Survivor Sena Özdemir, 2021 Survivor yarışmacıları arasında yer almaktadır. 2001 yılında İzmir'de doğan Sena Özdemir, 19 yaşındadır. Survivor Sena Özdemir’in babası Balıkesirli, annesi ise Bulgaristan göçmenidir. Sena Özdemir, doğma büyüme İzmirli olarak tüm eğitim hayatı da İzmir’de geçti. 10 yaşından beri atletizmle uğraşan Survivor Sena Özdemir, Atatürk Spor Lisesinde okudu.

Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünün lisanslı sporcusu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir. Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Sena Özdemir, genç yaşına birçok başarı sığdırmayı başarmış. On yaşında başladığı atletizm sporunda Türkiye ve Dünya şampiyonlarında birçok başarısı ve madalyası mevcut. 100 ve 200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir’in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü bulunuyor.