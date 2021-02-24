Survivor'da bu akşam bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı. Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler olmuştu. Ada konseyine gelen ünlüler, aralarından aday çıkarmak zorunda kalmıştı.

23 Şubat 2021 Survivor SMS sıralaması

Merak edilen SMS sıralaması belli oldu. Ünlüler takımı 7.hafta SMS sıralaması ise şöyle oldu: Batuhan, İsmail, Çağrı, İlayda, Doğan, Melis, Sergen, Öykü, Merve, Yiğit, Barış, Gonca

Ünlüler takımında en çok oyu alan isim Batuhan oldu. Batuhan, geçen hafta da SMS birincisi olmuştu. Batuhan yaptığı açıklamada, "Bana tekrardan bu mutluluğu yaşatan herkesten Allah razı olsun. Tekrardan bir isim söylemek çok zor" dedi.

Batuhan SMS birincisi olduğu için bir isim söylemek zorunda kaldı. 'Kendisinden şimdiden özür diliyorum' diyerek İlayda'nın ismini verdi.

Böylelikle eleme İlayda, Yiğit ve Çağrı arasında gerçekleşmiş oldu.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Yapılan oylamada en az oyu alan Yiğit, Survivor 2021'e veda eden isim oldu.