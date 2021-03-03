Survivor'da bu akşam bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki 2 Mart 2021 tarihli Survivor'da kim elendi?

Survivor iletişim ödülünü kim kazandı?

2 Mart 2021 Survivoriletişim ödülünü gönüllüler takımı kazandı.

Survivor'da eleme adayları kimler olmuştu?

Yarışmada eleme adayları, ünlüler takımından Öykü ve Çağman, gönüllüler takımından ise Aleyna Çalışkan ve Hanzade olmuştu.

Sms sıralamasında kim birinci oldu?

Survivor ünlüler takımında Batuhan 1. oldu. Gönüllüler takımında ise Ayşe birinci oldu.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Yapılan oylamada en az oyu alan Çağman, Survivor 2021'e veda eden isim oldu. Çağman, yarışmaya 1 hafta önce katılmıştı.

Çağman, 'Geldiğim gibi gitmek gerçekten hoş olmadı. yüksek potansiyelimin olduğunu düşünüyorum. dostlarımı çok sevdim iyi insanlar" dedi.