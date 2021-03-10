Survivor'da bu akşam bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Survivor iletişim ödülünü kim kazandı?

9 Mart 2021 tarihli Survivor'da iletişim ödülünü gönüllüler takımı kazandı.

Çağrı diskalifiye mi oldu?

İletişim oyunu sonrası gönüllülerin sevinç gösterisi sonrası sinirlerine hakim olamayıp yarışmacıların ve sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüyen Çağrı'ya Acun Ilıcalı'dan çok sert uyarı geldi. Acun Ilıcalı, 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum' dedi. Acun Ilıcalı, Çağrı'ya 'Eğer yarışmaya devam etmek istemiyorum dersen sevinirim' dedi. Bunun üzerine Çağrı, düşünmek için 1 hafta süre istediğini söyledi.

Ilıcalı, ayrıca Çağrı'nın kazanılan 5 ödülden muaf tutulacağını açıkladı.

Survivor'da eleme adayları kimler?

Yarışmada eleme adayları, Öykü, Aleyna Çalışkan ve Hanzade olmuştu.

Gönüllüler takımında bu haftanın SMS birincisi Ayşe oldu. Ayşe, elenmesi yönünde Dora'nın adını verdi ve böylelikle yarışmaca dördüncü eleme adayı Dora oldu.

Survivor'da kim elendi?

Yarışmada bu akşam elenen isim gönüllülerden Öykü oldu.

Öykü; "Geç geldim erken gidiyorum. Burada olmayı çok istiyordum. Alışmıştım. Burada olmayı bu kadar isterken bu kadar erken veda çok üzdü. Erken uyandım rüyadan" dedi.