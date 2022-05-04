Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanı dün akşam itibarıyla sona erdi ve eleme adayları kesinleşti.

Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan sevilen yarışmada bugün bir eleme gecesi daha yaşandı.

Elenen isim SMS halk oylaması sonucu ile bu akşam Acun Ilıcalı tarafından konseyde açıklandı.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programında bugün ödül oyunu oynandı.

Oyunu kazanan takım pizza yedi. Ayrıca pizzanın yanında yarışmacılar kola da içti.

Büyük bir mücadelenin ardından ödül oyununu kazanan takım ise gönüllüler oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen ismin bu akşam gerçekleşen eleme konseyinin ardından belli oldu.

3 Mayıs'ta SMS oylama sonucuna göre Survivor'a veda eden isim Barış oldu.