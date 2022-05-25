Survivor’da dokunulmazlık oyunları eskisinden daha büyük önem taşıyor. Zira takımlarda yarışmacı sayısı azaldıkça her yarışmacı eleme potasına girebiliyor. Geçtiğimiz hafta yarışmanın güçlü isimlerinden Seda beklenmedik şekilde elenerek yarışmaya veda etmişti.

Son eleme konseyinde tüm eleme adaylarının Gönüllüler takımından çıkması bu hafta yarışmacıların daha da hırslanmasına neden olurken Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununda da kıran kırana bir mücadele yaşandı.

Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazanarak rahat bir nefes alırken ünlüler takımı eleme adayını seçmek için konseyde bir araya geldi. Ünlüler takımında yapılan oylamanın sonucunda en çok oyu alarak haftanın 4. eleme adayı olan yarışmacı Sude oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

24 Mayıs Survivor'daödül oyununu kazananı gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Bu haftanın eleme adayları Gönüllüler takımından Berkan ve Hikmet olurken, Ünlüler takımından Ayşe ve Sude oldu.

24 Mayıs Salı akşamı konsey sonunda SMS oylarının açıklanmasıyla en az oyu alarak adaya veda eden isim Sude oldu.