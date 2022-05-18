Survivor'da nefes kesen bir ödül oyunu oynandı. Survivor 2022 All Star yarışmasında iki takım da zorlu ödül parkurunda karşı karşıya geldi. Yarışmada iki haftadır gerçekleşmeyen eleme ise dün akşam yapıldı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor yarışmasında eleme öncesi son ödül oyunu gerçekleşti. Günün ödülü ise tombik et döner ve patates kızartması oldu.

Kadınlar yarışını ünlüler kazandı ve tadım hakkı elde etti. Erkekler yarışını da ünlüler aldı ve ödül ünlüler takımının oldu.

Oyun sırasında Adem ile Ogeday, parkurda müdahale edildiği konusunda tartışma yaşandı. Adem, "Ne yapıyorsun niye beni ittiriyorsun?" derken Ogeday ise, ''Ağlayacaksan oynamayalım." sözlerini kullandı.

Adem ''Konuşma'' diyerek tepki gösterdi ve Ogeday " Terbiyesiz düzgün konuş.'' sözlerini sarf etti. Adem oyun adından Ogeday'a ''5 yıl geçti aradan ahal ergen.'' gibi ifadeler kullandı.

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

İki hafta boyunca Survivor'da eleme olmamıştı. Üst üste 6 dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler ise altı ismi eleme adayı olarak potaya gönderdi.

Eleme adayları ise; Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday, Hikmet oldu.

17 Mayıs Survivor'a veda eden isim Seda oldu.