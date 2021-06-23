Survivor'da büyük finale çok az bir zaman kala heyecan dorukta. Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma programı

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da eleme adayları mavi takımdan Poyraz ve Ayşe, kırmızı takımdan ise Berkay oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de bu akşam elenen yarışmacı kırmızı takımdan Berkay oldu.

SURVİVOR'DA SON DÖRTLÜYE KİMLER KALDI?

Yarışmada Berkay'ın elenmesinin ardından Survivor'da son dörtlü finaline kalan isimler, İsmail, Poyraz, Aleyna ve Ayşe oldu.

SURVİVOR BERKAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Kasım 1997 doğumlu Berkay Yuvakuran İstanbul Şişli'de doğdu. Berkay Yuvakuran, aslen Bursalıdır.

BERKAY YUVAKURAN MESLEĞİ NE?

Survivor Berkay Yuvakuran Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. Sporcu kimliğiyle öne çıkan Berkay Yuvakıran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın da oğludur.

Üçüz kardeş olan Berkay Yuvakuran, Beşiktaş 'ın şu anki kalecisi Utku Yuvakuran'ın da kardeşidir.

BERKAY YUVAKURAN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Survivor Berkay Yuvakuran, 9 yaşından bu yana futbolcu olduğunu belirtiyor. Futbola da ilk olarak 2008 yılında Pendikspor'da başlayan genç isim, 2011 yılına kadar bu takımın formasını terletti. Ardından 2012 yılında Sancaktepe Futbol Kulübü'ne giden Berkay Yuvakuran, 2013 yılına kadar da burada oynamıştır. Sonrasında Beylerbeyi, Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor, Karabekir Spor formaları giyen Berkay Yuvakuran, 2018 yılında Dudullu'ya transfer olmuştur son olarak burada oynamıştır.