Survivor'da bu akşam bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Survivor iletişim ödülünükim kazandı?

16 Mart 2021 tarihli Survivor'da iletişim ödülünü kazanan takım ünlüler takımı kazandı. Ünlüler, ödül olarak ailelerinden gelen mektupları okudu. Duygusal anların yaşandığı bölümde yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.

16 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması

Gönüllülerde SMS birincisi Ayşe oldu. Ayşe, elenmesi yönünde Yunus Emre'nin adını söyledi. Böylelikle yarışmada üçüncü eleme adayı Yunus Emre oldu. 10. hafta Survivor SMS sıralaması şu şekilde oldu: Ayşe, Poyraz, Dora, Aleyna Ç, Hanzade, Reşat, Berkay, Yunus Emre, Aleyna, Steven.

Survivor'da eleme adayları kimler?

Gönüllüler takımında ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan olmuştu. İkinci eleme adayı ise Hanzade olmuştu. Bu akşamki konseyde de eleme adayı Yunus Emre oldu.

Survivor'da kim elendi?

Survivor 2021'de bu akşam adaya veda eden yarışmacı Yunus Emre oldu.

Duygusal veda

Büyük şokun yaşandığı konseyde Yunus Emre şu açıklamayı yaptı:

Buraya gelmeden önce hayallerim vardı. Elimden gelen her şeyi yaptım burada. Buraya gelmeyen gerçekten bilemez. Bundan sonra babamın bayrağını ben devraldım.

Buraya da gelmeden önce babamla sizden de çok güzel şeyler duydum. Babamla konuştuğumuz zaman babama da söylemişsiniz 'Reşat ağabey işte Bursa'ya gelirsem uğrayacağım yanınıza.' Babamın da güzel bir sevdiğimiz bahçemiz var. Bu son işte gelmeden önce bana dedi 'sen elinden geleni yap. Acun ağabeyin de gelir dedi güzel bir cağ kebap yaparız' dedi. Bundan sonra babam yok ağabey. İnşallah Bursa'ya gelirsen baba ocağı duruyor orada. Ben orada seni ağırlamak isterim her zaman. Ben buraya şampiyon oğlu olarak şampiyon olmaya geldim.

Halkımızın kararı. Nasibimiz buraya kadarmış. Hakkımızda hayırlısı. Kimseyle de bir sorunum yok. Herkes de çıktıktan sonra beni arayıp soracağına eminim.

Acun Ilıcalı, "Duygularımı saklamayacağım bu sezon en üzüldüğüm eleme oldu. Babanın adını Survivor'da çok güzel şekilde temsil ettin. Çok güzel günler geçirdik seninle. Şaşkınım açıkçası senin aday olacağını tahmin etmiyordum. Yunus Emre ağabey kardeş olduk seninle." dedi.