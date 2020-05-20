Survivor'da yine konsey toplandı ve sonrasında yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor 82. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların cevapları. Survivor 2020'de bir isim daha adaya veda etmek zorunda kaldı.

Survivor'da eleme adayı kimler oldu?

Survivor'da haftanın eleme adayları ünlüler takımından Mert ve Aycan, gönüllülerden ise Yasin olmuştu.

En çok oyu kimler aldı?

Ünlüler takımında en çok oy alan isim Elif oldu. Gönüllüler takımından ise en çok oyu Barış aldı. Elif, ''Elenmeyeceğini bildiğim için Sercan diyorum'' dedi ve eleme adayı olarak Sercan'ın adını söyledi.

Gönüllüler takımında ise Barış, sürpriz bir isim söyledi ve elenmesi yönünde Cemal Can'ın adını söyledi. Barış'ın bu kararı konseyde büyük bir şaşkınlık yarattı.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Survivor'da bu akşam adaya veda eden isim ünlüler takımından Mert oldu.