Survivor 12. yeni bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Survivor Türkiye Yunanistan yarışması bu hafta nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Büyük heyecana sahne olan sevilen yarışmada ilk olarak ödül oyunu oynandı. Acun Ilıcalı bu hafta sürpriz değişiklikler yaptı. Hem izleyicileri hem de yarışmacıları sevindirecek 2 değişikliğe gidildi. Bu hafta zorlu anlar yaşayan Yunan takımı, Türk takımına karşı dokunulmazlıkları kaybetti ve takımlarından eleme adayları çıkardı. 3 isim arasında yapılan SMS oylamasıyla birlikte hayallerine veda eden isim belli oldu.

Survivor'da kim elendi?

Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Yunan takımı geçtiğimiz günlerde 3 eleme adayı çıkarmıştı. Elenme adaylarından olan İoulieta, Spyros ve Vasilis arasından bir isim bu akşam yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti.

Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine veda eden isim en az oyu alarak İoulieta oldu.

Acun Ilıcalı'dan Survivor ile ilgili önemli açıklama

Survivor'da Yunan yarışmacıların konuşmaları altyazılı olarak çevriliyordu. Bazı izleyiciler de bu durumdan şikayetçiydi. Acun Ilıcalı Instagram üzerinden anket başlattı. Konuyla ilgili konseyde açıklama yapan Ilıcalı, "Survivor'da altyazılardan şikayet eden seyircilerimiz için bu hafta sonu Yunan yarışmacıların röportajlarını seslendirme yaparak verdik. Bu konuda yorumlarınızı merak ediyoruz. Seslendirme yapılan montajımızı beğenip beğenmediğini soruyoruz. Benim Instagram adresime girerek oylama yapabilirsiniz" dedi.

Survivor'da geçen hafta kim elenmişti?

Geçen hafta Türk takımı dokunulmazlık oyununu kaybetmişti. Bu nedenle Türk takımından 3 eleme adayı çıkmıştı. Survivor eleme potasına Atakan, Okay ve Kader çıktı. Survivor'a Türk takımından Kader veda etmişti.

Yunan takımına büyük sürpriz

Survivor Türkiye Yunanistan'da önemli bir sürpriz yaşandı. İki takıma da iki kadın yarışmacının katılacağı Survivor'da ilk kadın yarışmacını adresi Yunan takımı oldu. Yunan takımı adına açıklamayı sunucu Sakis yaptı. Sakis, Survivor'a katılacak yeni yarışmacının adının Katerina Dalaka olduğunu söyledi.