Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu! Büyük sürpriz yaşandı
Survivor 2020'de tüm heyecan tam gaz devam ederken haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün oynandı. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan Gönüllüler olunca Ünlüler cephesinde işler karıştı. Survivor 2020'de art arda aldıkları sayılar ile bir anda umutlanan Ünlüler takımında Sercan Yıldırım yeniden sakatlandı. Peki Survivor'da ilk elem adayı bu hafta kim oldu? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Gönüllüler ve Ünlüler takımı arasındaki dokunulmazlık mücadelesinde Gönüllüler takımı 7-0 öne geçmesinin ardından oyunu kesin gözüyle kazandığına inanılan Gönüllüler takımına Ünlüler takımının oyunun ikinci periyodunda gösterdikleri performas damga vurdu. Survivor 2020'de art arda aldıkları sayılar ile bir anda umutlanan Ünlüler takımında Sercan Yıldırım yeniden sakatlandı. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
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Survivor'da Ünlüler takımı 7-0 geriye düşmesine rağmen skoru 9-7'ye kadar taşıdı. Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde az tanık olunmuş durumu anlatırken büyük heyecan yaşadı. Survivor'da Nisa ve Ellif arasındaki son oyunu Nisa'nın kazanması ile haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu ve gerçekleştirilecek olan konseyde isim yazmama şansını elde etti.
Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu
Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden ilk takım Ünlüler takımı olurken eleme konseyinde en fazla ismi yazılan Yunus Emre Özden yarışmada bu haftanın ilk eleme adayı oldu.