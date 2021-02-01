Survivor ünlüler gönüllüler 2021'in son bölümü yine nefes kesen anlara sahne oldu. Survivor'da dokunulmazlık yarışmasında kazanan takım belli oldu. Ünlüler takımı dünkü başarısına bir oyun daha ekleyerek konseye rahat gitmeye hak kazandı. Gönüllüler takımı ise bir aday daha çıkarmak zorunda kaldı.

Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu?

Dün akşam yayınlanan bölümde, ilk eleme adayı, gönüllüler takımından Duygu olmuştu. Bu akşamın da eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında ikinci eleme adayı Poyraz oldu.

Acun Ilıcalı oyun sonrası yaptığı açıklamada dokunulmazlık sembolünü ünlüler takımından İsmail Balaban'a verdi.



