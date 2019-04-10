Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor' yarışmasının 13 yıllık tarihinde bugüne kadar eşine rastlanmamış bir olayı açıkladı.

Acun Ilıcalı, Survivor'ın dün akşam yayınlanan 44'üncü bölümünde; Türk yarışmacılarından bazılarının Dominikli bir tekne kaptanı aracılığıyla dışarıya mesaj yolladıklarını duyurdu. Kural ihlali yapan yarışmacıların isimlerini de söyleyerek, ceza verileceğini açıkladı.

'DOMİNİKLİ BİR TEKNE KAPTANI ARACILIĞIYLA...'

Acun Ilıcalı’nın açıklamasına göre; dört Türk yarışmacı, Dominikli bir kaptan aracılığıyla iletişim ihlali yaptı. Yarışmacıların ismini de açıklayan Acun Ilıcalı, yaptırım kararı aldıklarını belirtti.

Başarılı televizyoncu, "Türk arkadaşlarımızın bazılarının iletişim konusunda kural ihlali yaptıklarını tespit ettik. Dominikli bir kaptan aracılığıyla, sevdiklerine mesaj yollayanlar oldu. Bizim tespitlerimize göre, Yusuf, Okay, Büşra ve Melisa ihlal yaptı. Ödüllerden yararlanma konusunda yaptırım uygulanmaya başladı. Sayılarını ise kararlaştırıp açıklayacağız" dedi.

(Medyatava)



