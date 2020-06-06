Survivor 2020'nin 98. bölüm sembol final oyununda Mavi takımından Survivor Yasin ile Kırmızı takımdan Survivor Sercan arasında "seni döverim" gerginliği yaşandı. Takım arkadaşları araya girerek tartışmanın büyümesini engelledi. Mavi takımından Survivor Yasin, Kırmızı takımdan Survivor Sercan'dan özür diledi.

Survivor 2020 sembol final oyununda gergin anlar

Survivor 2020 yeni bölümde sembol finalinde Yasin ile Sercan arasında gerginlik yaşandı. 5 Haziran Cuma Survivor 98. bölümde Kırmızı takım ile Mavi takım yarışmacıları, sembol finalinde bireysel olarak mücadele ettiler. Berkan ile karşılaştığı oyun sonrasında Yasin ile Sercan arasında kavga çıktı.

Sercan’ın sözleri Survivor Yasin’i kızdırdı. Bu sözlere Yasin “Sercan seni döverim ve burayı terk ederim” dedi. Survivor Sercan ise Yasin’in bu sözlerine sert tepki verdi ve “Gel döv. Hadi gel döv o zaman” dedi. Bu sözlerin ardından birbirlerinin üzerine yürüyen iki yarışmacıyı arkadaşları zor ayırdı. Sonrasında ise Survivor Yasin “Özür dilerim böyle bir cümle kullandığım için” diyerek Sercan’a sarıldı ve tartışmayı noktaladılar.