MENÜ

Survivor'da gergin anlar!

Survivor 2021 yeni bölüm fragmanında Ünlüler ve Gönüllüler arasında tansiyon yükseldi. Acun Ilıcalı'nın Gönüllüler takımına yaptığı uyarı ise dikkat çekti.

16 Ocak 2021, Cumartesi 11:42 Son Güncelleme:
- A +
Survivor'da gergin anlar!

Survivor 2021 yeni bölüm fragmanında Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık yarışı için karşı karşıya geliyor.

Yoğun mücadelenin yaşandığı Survivor'da yayınlanan yeni fragmanda Steven ve Çağrı arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Steven'ın sevinç gösterisi Çağrı'yı çileden çıkardı.

'Dilin içeride duracak' diye Steven'a sert tepki gösteren Çağrı'yı takım arkadaşları zor sakinleştirdi.

Steven ise 'sana mı yaptım ben' diyerek kendini savundu.

Öte yandan Acun Ilıcalı da Gönüllüler'in yanına gitti ve bir uyarıda bulundu.

Mavi takımın yanında gelen Ilıcalı, "Ben şimdi bir şey söyleyeceğim Gönüllüler, sizin amacınız oyunu çıkmaza sokmaksa şöyle bir şey yapalım. Altınız birden bileğimiz ağrıyor deyin." dedi.

İlgili Haberler
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...