Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, Adem'in diziden sakatlanmasının ardından "İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Şu anda Adem'in sakatlığıyla bu biraz daha gündeme gelmiş oldu. Bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" açıklamasını yapmıştı. Daha sonra da Ilıcalı, konseyde takımların karışacağını ve perşembe günü yapılacak acil durum konseyinde takımların netleşeceğini duyurmuştu. Bu açıklamayla birlikte de yeni takımlar hem Survivor Ekstra'da hem de sosyal medyada tahmin edildi.

İşte yeni takımlar

21 Nisan'da yayınlanan yeni bölümde de Acun Ilıcalı konseyde yeni takımları açıkladı. Kadınlardan Ayşe ve Sude kırmızı takıma geçerken Nagihan da mavi takıma geçti. Erkeklerden de takım değiştiren isimler Gökhan, Perviz, Anıl ve Atakan oldu.

Böylece kırmızı takımda Ayşe, Sude, Merve, Sema, Gökhan, Anıl, Adem, Barış, Batuhan yer aldı.

Mavi takımda ise Nagihan, Nisa, Evrim, Seda, Perviz, Atakan, Berkan, Ogeday, Hikmet yarışacak.