Survivor 2021'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde sakatlık sonrası bir yarışmacının Survivor'a devam edemeyeceği belli oldu.

Survivor'da sakatlıklar sonrası üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Doktor Metin Kuş'un yaptığı açıklama gönüllüler takımını derinden etkiledi.

"Dizinde bir kırık var maalesef devam edemeyeceksin"

Metin Kuş gönüllülerin yanına gelerek üzücü haberi verdi. Doktor Metin Kuş, "Sizinle ilk gün ne konuştuk. İlk bir ay lütfen kendinize dikkat edin. Ama ciddi bir sorunumuz var. Hakikaten çok üzgünüm. Kötü bir kırığın var. Ama izin ver bana Emin. Hepiniz bana emanetsiniz. Senin bir kırığın var bazı kırıklar acı yapmaz. Dünkü filmin de sonucu geldi, dizinde bir kırık var maalesef devam edemeyeceksin." ifadelerini kullandı.

Aldığı haberler büyük üzüntü yaşayan Emin ise, "Benim ağrım yok, bırak gidebildiğim yere kadar gideyim. Bana en azından iki hafta bir süre ver" dedi.

Gönüllüler bu açıklama sonrası büyük bir şok yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.





Acun Ilıcalı'dan açıklama

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene sakatlık kabusu yakamızı bırakmıyor. Maalesef gönüllüler bir yarışmacı kaybettiler. Emin'in sakatlığı tahminimizin çok üstünde bir sakatlık. Survivor'da sakatlıklarla çok boğuştuk. Emin'in durumu Metin ağabeyden net olarak öğrendiğim şekilde anlatıyorum sağ dizinde kritik bir kırık var. Bu kırık ilerledikçe büyük diyor Metin ağabey ve ömür boyu sakat kalabilir. İyileşmesi minimum bir ay ama uzun sürede sporla bir alakası olamayacak."