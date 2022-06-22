Survivor'da yarışmacılar bireysel oyunlarda kıyasıya mücadele ederek kozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Survivor All Star 2022'de bu akşam yeni bir eleme heyecanı yaşandı.

Bireysel olarak mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için heyecan dolu oyunlarda kıyasıya mücadele gösterdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'de 2.dokunulmazlık oyununu Ayşe kazandı. Ödülün de sahibi olan Ayşe; Nagehan, Adem ve Batuhan'ı seçti. Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Adem oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

21 Haziran 2022 Survivor eleme adayı Nagihan oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

SMS oylaması sonucunda Survivor'a veda eden isim Berkan oldu.