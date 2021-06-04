Survivor'da finale çok az bir süre kala heyecan gittikçe artıyor. Survivor'da artık dokunulmazlık oyunlarında bireysellik dönemi başladı ve eleme sistemi de değişti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında, Survivor'da bazı kuralların değişeceği açıklandı.

Survivor'da eleme sisteminin değişmesine ilişkin konuşan İhsan Tarkan bireysel olarak yarışan yarışmacıların üç dokunulmazlık oyunu oynayacağını ve iki dokunulmazlığı alan yarışmacının dokunulmaz olacağını ifade etti.

Tarkan, iki dokunulmazlığın alınması halinde eğer yarışmacı aday ise adaylığının düşeceğini söyleyerek geçen sene olmayan kuralın bu yıl uygulanacağını söyledi.

Önce yarışma olacağını, herkesin saniyesinin alınacağını söyleyen Tarkan, oyunu en önde bitiren yarışmacıların avantajlı konumda olacağını ve yavaş olanlarla eşleşeceğini duyurdu.

Dokunulmazlık oyunlarının cumartesi, pazar ve pazartesi akşamları olacağını ifade eden Tarkan, pazartesi akşamı oylama olacağını ve söz konusu oylamanın yalnızca adaylar arasında gerçekleşeceğini söyledi.

Yarış ve dokunulmazlıkların bitişinin ardından üç tane aday belirleneceğini ve pazartesi akşamı son konseyde adayın belli olacağını ifade eden Tarkan, oylamanın o üç kişi arasında başlayacağını söyledi.

Söz konusu açıklamaların ardından Tarkan, "Üçü aday olduktan sonra üçü arasında oylama oluyor. Yani diğerleri oylamaya girmiyor" dedi.