Survivor'da heyecan dorukta. Sevilen yarışmada takım oyunlarının sona ermesiyle birlikte bireysel oyunlar başladı.

Survivor 2022 All Star'da bireysel dokunulmazlık oyunlarına geçen hafta itibariyle geçilmişti.

Survivor'da yarışmacılar bireysel oyunlarda kıyasıya mücadele ederek kozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Survivor All Star 2022'de bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlığı, nefes kesen mücadele sonrasında kazanan isim Adem oldu. Adem ödül oyununu da kazandığı için 3 takım arkadaşını ödüle götürdü. Bu isimler Ayşe, Nagihan ve Batuhan oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan Adem, Berkan'ın ismini ilk gitme adayı olarak söyledi.

Survivor'da adaya en son veda eden isim Ogeday olmuştu.