Survivor’da 15 Mayıs akşamı yine nefes kesen bir dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Gönüllüler takımından Evrim, Nisa, Berkan, Seda ve Ogeday bu haftanın eleme adayları olmuştu. Altıncı eleme adayının ise hangi takımdan çıkacağı bu hafta büyük önem taşıdı…

DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor’da zaman geçtikçe dokunulmazlık oyunları daha da önemli hale gelmeye başladı. Bu hafta eleme adayı olan 6 isimden biri yapılacak SMS oylamasının ardından adaya veda edecek. İlk 5 ismin Gönüllüler takımından çıkması ise son dokunulmazlık oyununun daha da heyecanlı olmasına neden oldu. Ayrıca dokunulmazlığı kazanan takımın tavuk burger ve patates püresi ödülünü de kazanacak olması rekabetin yükselmesine yol açtı.

Hız ve denge isteyen parkurda her zamanki gibi ilk olarak kadınlar yarıştı ve bu etabın kazanan 8-6’lık skorla ünlüler takımı oldu. Ardından erkeklerin parkura çıktığı oyunun kazanan 8-2’lik skorla yine ünlüler takımı oldu.

Ünlüler takımı oyunun ardından burger ve patates püresini yemeye hak kazanırken, gönüller takımı ada konseyinde eleme adayını seçti.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu hafta Gönüllüler takımı için oldukça zor bir hafta oldu. 6 eleme adayının altısı da aynı takımdan seçilirken, ilk 5 adayın ardından konseyde ismi yazılabilecek sadece Nagihan, Atakan ve Hikmet kalmıştı.

Yapılan oylamanın ardından en çok oyu alan Hikmet oldu. Böylelikle Gönüllüler takımından eleme potasının dışında sadece Nagihan ve Atakan kaldı.

Bu haftanın eleme adayları Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet oldu.

Son eleme adayının da belirlenmesinin ardında yorum yapan Acun Ilıcalı, tüm eleme adaylarının Gönüllüler takımından çıkması ve yine adayların güçlü isimler olması nedeniyle " Yemin ediyorum bu kadar bana geçen konuşmaları üst üste dinlememiştim. Hepinize oy atasım geldi. O SMS rekoru bu potada çarpı iki ile falan kırılır" ifadelerini kullandı.