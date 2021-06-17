Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Büyük finale sayılı günler kala yarışmacılar, bu akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi için kıyasıya yarıştı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununda finale yükselen ilk yarışmacı mavi takımdan Ayşe oldu. Ayşe, kırmızı takımdan Aleyna'yı 5-0 yenerek adını finale yazdıran ilk isim oldu.

Berkay- İsmail düellosunda ise kazanan taraf Berkay oldu. Finalde, mavi takımdan Ayşe, Berkay'ı 5-1 yenerek haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanan yarışmacı oldu.

SURVİVOR'DA BİR İLK YAŞANDI

Ayşe'nin dokunulmazlık sembolünü kazanmasıyla Survivor'da bu sene bir ilk yaşanmış oldu. Survivor'da dokunulmazlıkta, bireyselliğe geçilmesinden bu yana ilk kez bir kadın yarışmacı sembolü yani dokunulmazlığı kazanmış oldu.

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Ayşe, konseyde elenmesi yönünde kırmızı takımdan İsmail'in adını söyledi. Böylelikle yarışmada tüm eleme adayları belirlenmiş oldu. Eleme, Dora, Aleyna ve İsmail arasında olacak.

Yarışmada haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan İsmail, mavi takımdan Dora'nın ismini söylemişti. İkinci dokunulmazlığı kazanan Poyraz ise kırmızı takımdan Aleyna demişti.