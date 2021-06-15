Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Finale çok az zaman kala yarışmacılar bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi için yarıştı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununda yarı finale yükselen ilk isim mavi takımdan Ayşe olurken ikinci isim kırmızı takımdan İsmail oldu.

Finalde ise kırmızı takımdan İsmail Balaban, Ayşe'yi 5-1 yenerek haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan isim oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk dokunulmazlığı kazanan İsmail, elenmesi yönünde mavi takımdan Dora'nın ismini söyledi.

SURVİVOR DORA KİMDİR?

Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde Şişli’de doğdu. 2000’de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu. 2004’da ise Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Dokuz eylül iktisat bölümünü kazandı. Uğurtan Dora sutopu, jimnastik, kürek, basketbol , ve fitness spor dallarıyla ilgileniyor.

Lisanslı basketbol ENKA – TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapmış. Yves Rocher’da 2013-2018 yılları arasında yöneticilik yapmış. 2000 yılında bu yana 50’dan fazla reklamda rol almış.