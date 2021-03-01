Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Çekişmeli geçen oyunun sonunda kazanan takım ünlüler oldu. Ada konseyine gelen gönüllüler takımı, aralarından bir aday çıkarmak zorunda kaldı.

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı aralarından bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Survivor'da ikinci eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu. Yarışmada ilk eleme adayı ünlülerden Öykü olmuştu.