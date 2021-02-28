Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Ekrana gelen Survivor yeni bölümde iki takım arasında ilk olarak market oyunu mücadelesi verilirken günün son yarışmasında Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele edildi. Kıran kırana geçen market ödülünün ardından iki takım arasında gergin anlar yaşanırken Ünlüler takımında gerginlik adaya da yansıdı.

DOKUNULMAZLIĞI GÖNÜLLÜLER KAZANDI

Günün ilk oyununda iki takım market ödülünü alabilmek için mücadele ederken son ana kadar nefes nefese süren mücadelenin ardından kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı kendi arasında bir ismi haftanın ilk eleme adayı olarak belirledi.

ÖYKÜ ÇELİK İLK ELEME ADAYI OLDU

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olan isim gerçekleştirilen konseyin ardından belli oldu. Takım arkadaşları tarafından en çok ismi yazılan isim olan Öykü Çelik bu haftanın ilk eleme adayı oldu.

Öykü 'Bu karara saygı duyuyorum. Ben de sevdiğim halde güçsüz gördüğüm isimleri yazdım. Başka bir şey söylemek istemiyorum' dedi.