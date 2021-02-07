Survivor 2021'in 6 Şubat Cumartesi günü ekrana gelen 21. bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Oyunu altı sayı farkla kazanan takım Gönüllüler oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı, ada konseyinde bir oylama yaparak gitme adaylarını belirlediler. Eleme aday adayı olarak beş isim ortaya çıktı. İlayda, İsmail, Batuhan, Öykü ve Doğan'ın isimleri çıktı sandıktan. Sayım sonrasında adı en çok yazılan Doğan, yarışmaya geldiği ilk haftada eleme potasına girdi.

Ünlüler konseyde sırayla isim yazdı. Fakat Doğan'ın yazdığı isim herkesi şoke etti. Acun Ilıcalı yazılan isimleri açıklarken Aleyna ismini gördü. Ünlüler takımında Aleyna isminde herhangi bir yarışmacı yarışmıyordu. İlayda'nın adını yazmak isterken Aleyna ismini yazan Doğan, herkesi güldürdü.