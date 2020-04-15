Survivor 2020, bu akşam 46. bölümüyle ekranlara geldi. Merakla izlenen yarışma Survivor'da ilkler yaşanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada yeni dönemde artık çeyrek final olacağını söyledi. Ilıcalı, "Çeyrek final bundan sonraki ilk durağınız. Çeyrek finalden sonra Survivor'da bazı şeyler değişecek. Çeyrek finale 8 yarışmacı katılabilecek. Çeyrek finalden sonra sizlere yeni açıklamalar yapılacak." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Survivor'da bundan sonra yola nasıl devam edileceğinin detaylarını paylaştı.

Gönüllüler takımına kim geçti?

Acun Ilıcalı, 'Değişiklik var, değişiklik ünlüler takımından bir erkek. Gönüllüler takımından bir erkekle yer değişecek' dedi.

Bu açıklamanın hemen ardından yarışmada ünlüler takımından, gönüllüler takımına geçen isim Berkan oldu.

Berkan Karabulut kimdir?﻿﻿

Survivor Berkan Karabulut, kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Survivor'ın yeni yarışmacısı Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır. 2015 yılında Bilecik Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Ünlüler takımına kim geçti?

Gönüllüler takımından ünlüler takımına geçen isim ise Yunus Emre oldu.

Yunus Emre Özden kimdir?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 yılında istanbul Silivri'de doğmuştur. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de yaşamını sürdürüyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre'nin annesi Filiz Özden ev hanımı, babası Kemal Özden ise şoförlük yapıyor. Yunus Emre Özden, Açıköğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik bölümünde okuyor.