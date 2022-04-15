Survivor All Star’da ödül oyunu heyecanı dün akşama damga vurdu. Ada şartlarının ve açlığın gittikçe ağırlaştığı Survivor'da dün akşamki yemekli ödül oyunu için kıyasıya bir rekabet yaşandı.

Oyunların ilk ayağı olan kadınlar turunu, üç kadın yarışmacısı kalan ünlüler takımı kazandı. Oyunun ikinci turunda erkekler ödülü kazanmak için ter döktü.

KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU

Oyunun başında ünlüler takımı skoru 7-1'e kadar getirse de gönüllüler takımı güzel bir geri dönüş sağladı ve skoru 7-6'ya kadar getirdiler. Ancak gönüllüler takımının motivasyonu yeterli olmadı ve ünlüler takımı 8-6'lık skor ile erkekler turunda da galip geldi.

14 Nisan 2022 Perşembe akşamı oynanan ödül oyununun galibi buna göre hem erkekler hem de kadınlar turunu kazanan ünlüler takımı oldu.

ADEM VE HİKMET ARASINDA GERGİNLİK

Oyunun son etabından önce Adem ve Hikmet arasında gerginlik yaşandı. Hikmet Adem'e "Gördüğün zaman her yanlışı söyleyebiliyorsan o zaman şampiyon gibi davranacaksın. Arkadaşın atıyorsa Atakan yapma diyeceksin" dedi.

Sert çıkış karşısında Adem, "Ben zaten şampiyonum, şampiyon gibi de davranabiliyorum. Bu yüzden sen hayatın boyunca şampiyonları sorgulayarak yaşayacaksın. Ben adaletli davrandım rakibine attırdım. Gayet de düzgün oldu " dedi. Kısa süren tartışma sonrası bu kez iki takım arasında yemek krizi yaşandı.

Ödülün sahibi olan ünlüler takımı sevincini yaşarken, Anıl, " Adaya gidip erzak yapacağız, yok şu tatlı mı bu tatlı mı muhabbet dönüyor. Canım çekiyor" diyerek sitemde bulundu. Sude ve Evrim de Anıl'ı destekleyerek şikayette bulundu.

"ÇOK KÖTÜ DÜŞTÜM DİZİMİN ÜZERİNE"

Survivor All Star'da yarışmacılar yeni bölüm fragmanında ise haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele ediyor. Dizinden sakatlığı bulunan Adem yeni bölümde yine zor anlar yaşıyor. Adem, "Çok kötü düştüm dizimin üzerine" açıklamasında bulunuyor.

TAKIMLAR DEĞİŞİYOR MU?

Yarışmacılar dokunulmazlık mücadelesinin ardından ada konseyine geliyor. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Şimdi burada kafalardaki soru şu: İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Şu anda Adem'in sakatlığıyla bu biraz daha gündeme gelmiş oldu. Size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" dedi. Ilıcalı'nın yaptığı bu açıklama sosyal medyada da oldukça konuşuldu.