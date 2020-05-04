Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Survivor 2020'de şu anda dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetmiş ve Berkan'ı ilk eleme adayı yapmışlardı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Yine kıran kırana mücadelelere sahne olan dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu 10'a 5 gönüllüler takımının kazanması ile birlikte, bu hafta ünlüler takımı da bir aday çıkaracaklar. Peki, Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020'de bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefesleri kesen mücadelede kazanan takım gönüllüler oldu. Bu durumda Ünlüler takımı bir isim söylemek zorunda kaldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımının eleme adayı ise çok şaşırtıcı bir şekilde Mert Öcal oldu.