Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu! Büyük sürpriz
Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümde hem dokunulmazlık oyunu hem de eleme adayı heyecanı yaşandı. Survivor 2020’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün oynandı ve gönüllüler takımı oyunu kaybederek Berkan’ı eleme adayı olarak belirlediler. İkinci eleme adayı için kıran kırana mücadelenin sürdüğü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da bu akşam eleme adayı kim oldu? Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Survivor 2020'de şu anda dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetmiş ve Berkan'ı ilk eleme adayı yapmışlardı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Yine kıran kırana mücadelelere sahne olan dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu 10'a 5 gönüllüler takımının kazanması ile birlikte, bu hafta ünlüler takımı da bir aday çıkaracaklar. Peki, Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu?
Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?
Survivor 2020'de bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefesleri kesen mücadelede kazanan takım gönüllüler oldu. Bu durumda Ünlüler takımı bir isim söylemek zorunda kaldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımının eleme adayı ise çok şaşırtıcı bir şekilde Mert Öcal oldu.