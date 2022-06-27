Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2022 All Star'da final öncesi son oyunlar oynanıyor. Ünlüler ve gönüllüler olarak başlayan yarışmada son beş isim mücadelesini sürdürüyor. Haftanın sonuna doğru son kez eleme yaşanacak. Bir ismin şampiyon olabileceği Survivor'ın dün akşam yayınlanan 146'ncı bölümünde ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Her bölümü ile nefesleri kesen Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık yarışı ekrana geldi. İlk oyunun kazananı Batuhan olmuştu. Pazar akşamı düzenlenen dokunulmazlıkta, kazanan bir de ödül sahibi oluyor.

Oyunda en iyi süreyi yapan Batuhan, Adem ve Hikmet direkt olarak yarı finale yükseldi. Ayşe ile Nisa arasında kıran kırana yarış yaşandı ve elenen Nisa oldu. Batuhan - Adem finali gerçekleşti ve kazanan da 5-4 skorla Batuhan oldu. Böylece, 2022 Survivor sezonunun İstanbul'da yapılacak büyük finaline de direkt gidecek. Batuhan, Adem ve Ayşe'yi ödül için tercih etti.

"FİNAL İÇİN ÇOK MÜCADELE ETTİM"

Ada Konseyinde Acun Ilıcalı, ikinci dokunulmazlığı kazanan Batuhan Karacakaya için ''Büyük finale giden ilk isim Batuhan oldu'' dedi.

Batuhan ise, ''Ne kadar düştüysen o kadar kalkacaksın. Maç bitmeden maç bitmez ağabey. 4-0'dı, kaybettim dedim. Ama sonra dedim ki 'Daha bitmedi!' Final için çok mücadele ettim. Geçen sene ilk başarım SMS birinciliğiydi. Ben size 'sizin boynunuzu eğmem.' demiştim. Bana bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederim'' sözlerini kullandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI

Batuhan, cumartesi günü düzenlenen dokunulmazlığın kazananı olmuş ve potaya ise Nisa'yı sokmuştu. 146'ncı bölümde dokunulmazlığı kazanan Karacakaya, konseyde yaptığı açıklamada Hikmet Tuğsuz'un iyi bir Survivor olduğunu belirtti. Performans açısından baktığında Ayşe Yüksel ile Hikmet Tuğsuz'u eşit gördüğünü vurgulayan Batuhan, bir isim söylemek durumunda olduğunu fakat bu ismi bir seçeneği olmadığı için söyleyeceğini belirterek Hikmet Tuğsuz'un adını verdi.

ADEM'DEN HİKMET'E TEPKİ

Hikmet Tuğsuz eleme adayı olması üzerine "Batuhan kazandığında Adem'i söylemiyor, Adem kazandığında Batuhan'ı söylemiyor" deyince Adem Kılıçcı söz alarak Hikmet'e tepki gösterdi. Adem Kılıçcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bizim Batuhan ile bir oyun kurduğumuz yok. Batuhan benim her zaman en son tercihim. Çünkü en fazla süreyi beraber geçirdiğim tek kişi o. Kişilik olarak da seviyorum, emeği de var ortada. Bu benim vicdanım. Batuhan'ın benimle çok fazla hikayesi var. Zaten bir elin 5 parmağı kadar insan var burada.

Hikmet Tuğsuz, söz alıp Adem'e; "Mücadeleye çıkarken ben kazanamazsam Batuhan, Batuhan kazanamazsa ben kazanırım rahatlığıyla oyuna çıkıyorsunuz. Ama bizim için durum aynı değil. Kazanamazsan kendi bacağından asılacaksın. Demek istediğim bu. Ben hiçbir zaman potadan korkmadım" diyerek karşılık verdi.

Kaynak: Milliyet