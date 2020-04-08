Survivor’da dün akşam heyecanla beklenilen Cemal Can Canseven ve Danla Bilic görüşmesi gerçekleşti. TV 8’de ekrana gelen Survivor yarışmasında 7 Nisan’da oynanan iletişim oyununu kazanan Gönüllüler Takımı arkadaşları ile mesajlaştılar. Bu senenin favori yarışmacıları arasında yer alan Cemal Can Canseven ve Danla Bilic’in konuşmaları yarışmacıları gülümsetti.

CEMAL CAN CANSEVEN VE DANLA BİLİC MESAJLAŞMASI!

TV 8’de ekrana gelen Survivor yarışmasında 7 Nisan’da oynanan iletişim oyununu Gönüllüler Takımı kazandı. Bu oyunun ardından Gönüllüler Takımı yarışmacıları arkadaşları ile mesajlaştılar.

Survivor’ın sevilen yarışmacısı Cemal Can Canseven, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile mesajlaştı. Duygusal ve kahkaha dolu konuşmanın detayları:

İlk mesajda ağlamaya başlayan Cemal Can’a Danla Bilic motive edici cümleler söyledi. Danla Bilic’in, Cemal Can için sütlaç yapmayı öğrendiğini söylemesi ile gülümseten anlar ortaya çıktı.

Danla Bilic kimdir?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir.

Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, bir dönem kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlar yapmıştır.

Cemal Can Canseven kimdir?

Cemal Can Canseven, 1996 yılında, İzmir’de doğdu. Şuan 24 yaşında olan Canseven’in annesi Rize, babası Selanik göçmenidir. Canseven’in kendisinden 9 yaş büyük, küçük annesi olarak gördüğü bir de ablası vardır. Lisede dahil olmak üzere eğitimini İzmir’de tamamlayan Canseven, üniversite okumak için İstanbul’a geldi. Yeditepe Üniversitesi’nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumayı seçen Canseven, bir arkadaşının tavsiyesi sayesinde okulunu dondurdu ve İstanbul DJ Academy'de dj’lik eğitimine başladı.

Geçtiğimiz dönemde çektiği bir videoda sporculuk yönünün olduğundan da bahseden Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç’i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj’lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi. Cemal Can, Survivor'daki iddialı ve konuşmalarıyla adından söz ettiren yarışmacıları arasında yer alıyor.