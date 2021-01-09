Survivor 2021 gönüller takımında yer alan Yunus Emre Karabacak, 2021 Survivor yarışmacıları arasında merak edilen isimlerden oldu. Survivor Yunus Emre Karabacak'ın nereli olduğu, mesleği, yaşı ve doğduğu yer? gibi sorular, Survivor izleyicileri ve yarışmayı takip eden kişiler tarafından internette aratıldı. Peki Yunus Emre Karabacak kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ve başarıları neler?

Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir, nereli? Yunus Emre Karabacak kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor 2021 kadrosunda yer alan ve merak edilen Yunus Emre Karabacak ismi internette aratılıyor. Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alacağı belli olan Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. 31 yaşında olan Karabacak, uzun süredir güreş yapıyor. Öte yandan Yunus Emre Karabacak, Kasım 2020’de hayatını kaybeden ünlü güreşçi Reşit Karabacak’ın oğludur.

Babası Reşit Karabacak’ın izinden gitti

Güreşçi olan Survivor 2021 yarışmacısı Yunus Emre Karabacak babası Reşit Karabacak’ın izinden gitmiş bir isimdir. Reşit Karabacak, ülkemize sayısız kez altın madalya kazandırmış başarılı bir güreşçidir. 1954 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Reşit Karabacak 19 Kasım 2020 tarihinde Bursa’da hayatını kaybetmiştir. Güreş’e 19 yaşında İzmir’de başlayan Reşit Karabacak’ın vefatı üzerine, Bakan Muharrem Kasapoğlu başsağlığı mesajı yayımlamıştır. Reşit Karabacak’ın Balkan şampiyonluğu, Akdeniz şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu bulunmaktadır.

Survivor 2021 yarışmacıları arasında dikkatleri üzerinde toplayan Yunus Emre Karabacak, Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Bursa’da hayatını sürdüren ve babası Reşit Karabacak’ın izinden giden Survivor Yunus Emre Karabacak, 20 yıldır güreş yaptığını ifade ediyor. Yıldızlar ve gençler kategorisinde Türkiye dereceleri olan başarılı güreşçi, Kırkpınar'da 3 kez dereceye girdi.

Yunus Emre Karabacak hangi üniversiteyi bitirdi? Survivor Yunus Emre Karabacak, eğitim hayatında pek çok farklı şehirde bulunmuştur. Liseyi Atatürk Anadolu Lisesi spor bölümünde okuyan Yunus Emre Karabacak, Balıkesir Üniversitesi BESYO antrenörlük bölümü mezunu. 2015 yılında üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu bulunan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatını sürdürüyor.

Gönüller takımının en dikkat çeken isimlerinden olan Yunus Emre Karabacak evli mi bekar mı? Sorusu da merak edilen konular içerisinde yerini alıyor. Güreşçi Yunus Emre Karabacak evli değildir. Öte yandan sosyal medya hesapları da merak edilen Yunus Emre Karabacak’ın Instagram hesabı "yunusemrekarabacakkk" kullanıcı adıyla mevcuttur. Yunus Emre Instagram’ında günlük hayatından ve spor hayatından paylaşımlar yapmaktadır.