Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler, yeni sezonuyla izleyenleri büyük bir heyecana sürüklüyor. 2021’deki yeni sezonda yarışacak takımların yarışmacıları belli oldu. Gönüllüler Takımı’nda yer alacak Yiğit Poyraz, kullanıcılar tarafından internette aratılan isimlerden biri.

Survivor Yiğit Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli?

26 Aralık 1994 doğumlu olan Yiğit Poyraz, İzmir doğumlu. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşiyor. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi’nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor. Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

En büyük tutkusunun Survivor olduğunu ifade eden sporcu, aylardır, mental ve fiziksel olarak çok iyi hazırladığını ifade eden Poyraz, şampiyonluk için gittiğini söylüyor ve daha altı bir sonucu başarısızlık olarak görüyor. Poyraz, Bu zamana kadar her zaman yüzde yüzünü verdiğini söylerken, bu kez de öyle olacağını ve Survivor'a damga vuracağını belirtti. Müthiş bir senenin kendisini beklediğini sözlerini sarf eden sporcu, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Poyraz yarışmada kendi soyadına atıfta bulunarak 'Bu sene Survivor'da poyraz sert esecek' şeklinde iddialı bir cümle de kullandı. Sosyal medya hesabında antrenman videolarını paylaşan Yiğit Poyraz, Instagram’da şu anda 4 bine yakın takipçiye sahiptir.

Survivor Yiğit Poyraz boyu ve kilosu kaç?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’de Gönüllüler Takımı’nda yer alacak olan Yiğit Poyraz, kaç yaşında sorgusu internette kullanıcılar tarafından en çok aratılan konulardan biri konumunda. Yiğit Poyraz’ın kaç kilo olduğu, kaç boyunda olduğu da diğer sorgu konularından. Survivor’da bu yıl ilk kez rekabet edecek olan Yiğit Poyraz 26 yaşında aslen İzmirli ancak Bodrum’da büyüdüğünü ifade ediyor. 1.80 boyunda olan Yiğit Poyraz, 78 kilo. Son olarak tekstil mümessilliği yapan Poyraz, aslında personal trainer’lık yapıyor ve fitness ile ilgileniyor. Genç sporcunun Instagram adresi ise: 'yigitpoyrazz’dır.