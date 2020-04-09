Eski 'Survivor' yarışmacısı Ecem Karaağaç, programa katılmadan önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. adlı bir kişiyle buluşmuştu.

Karaağaç; enerji yüklediğini ve büyü bozduğunu iddia eden bu kişiyle defalarca birlikte olmuş ve ona yaklaşık 90 bin lira vermişti. Ancak genç kadın, yarışmadan elenince kandırıldığını anlamıştı.

31 yıla kadar hapsi istenmişti

Günaydın'da yer alan habere göre; hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından dava açılan sözde hocanın 31 yıla kadar hapsi istenmişti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar çıktı.

İbrahim G.'nin Karaağaç'a yönelik cinsel saldırı suçu yönünden beraatına karar verildi geçtiğimiz günlerde. Ancak dini inanç ve duyguların istismarıyla 2017 yılının Ağustos ayından 2018 yılının Ocak ayına kadar farklı seferlerde 88 bin 829 TL para alıp Karaağaç'ı dolandırdığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis ve 120 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca şantaj suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezası ile de cezalandırılmasına hükmedildi. İbrahim G., toplamda 10 yıl hapis 125 bin lira para cezası aldı.

Umut verip oyaladı

Karaağaç'ın savcılığa başvurmasının ardından, İbrahim Halil G. hakkında soruşturma açıldı.

Bilirkişi raporunda; sözde hocanın Karaağaç'ı iş, oyunculuk, aşk ve maddi konularda umut verip oyaladığı belirlendi.

G.'nin, genç kadının isteğiyle evine gelip cinsel ilişkiye girerek onu belalardan korumayı vadettiği de belirtildi.