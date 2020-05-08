Ekranların fenomen yarışması Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde voleybol maçı heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı ile Evrim arasındaki iddia üzerine başlayan voleybol karşılaşmasında ilk maçı 3-2 ile Acun Ilıcalı ve İrem Kanan kazanmıştı. Bu haftaki maçı kazanacaklarına inanan Evrim ve Nisa takdir edilecek performans sergiledi.Acun Medya ile Survivor 2020 arasındaki mücadele başa baş geçerken kazanan takımı destekleyen yarışmacılara ise makarna sonrası şekerpare yeme ödülü verildi.

Survivor voleybol maçını kim kazandı?

Survivor 2020’de bu akşam Acun Ilıcalı ile Evrim Keklik arasındaki iddia ile başlayan voleybol maçının rövanşı oynandı. İlk maçı kaybeden Evrim ve Nisa ikilisi maça iddialı çıktı. Acun Ilıcalı ile İrem Kanan ikilisine karşı Evrim Keklik-Nisa Bölükbaşı ikilisi mücadele etti. Acun Ilıcalı, ilk maçı kazandıkları için sosyal medyadan bazı tepkiler aldığını ifade etmişti.

Dün akşam oynanan voleybol rövanşını da kazanan takım ilk maçta olduğu gibi 3-2’lik skor ile Acun Medya oldu. Maç sonrası Evrim Keklik, ‘Nasıl yenildiğimizi anlamıyorum’ açıklaması yaparken, Acun Ilıcalı ise ‘Yendiğimiz için üzgünüz’ ifadelerini kullandı.

Anlat Bakalım'ı kim kazandı?

Survivor'un 7 Mayıs tarihinde ekranlara gelen yeni bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı anlat bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam Anlat Bakalım'da izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Kıyasıya süren mücadele sonrasında çikolatalı pudingi kazanan takım, haftalar sonra galibiyet hasretini dindiren gönüllüler takımı oldu.

İletişim oyununu kim kazandı?

Survivor’da Ünlüler ile Gönüllüler, iletişim oyununu kazanmak için futbol maçı yaptılar. Kum sahada oynanan Survivor futbolunda müthiş pozisyonlar ekrana geldi ve inanılmaz goller atıldı. Futbol maçı için takımlar, sahaya ikişer oyuncu çıkardı. Ünlüler ile Gönüllüler arasında iki maç oynandı. Maçlar onda bitiyordu. İki maçı kazanan da ödülü alacaktı. İlk maçı 10-5, ikinci maçı 10-8 alan Ünlüler, Survivor’da iletişim oyununu kazandı.

Survivor'da bu hafta kim elenmişti?

Survivor'un 5 Mayıs tarihli bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımından SMS sıralamasına göre en çok oyu alan yarışmacılar, eleme potasına belirledikleri adaylarını gönderdi. Mert ve Merkan'ın daha önceden eleme potasında yer aldığı gecede ilginç anlar da yaşandı.

Gönüllüler takımında bu hafta SMS'te ilk 2'ye giren yarışmacılar, Barış Murat Yağcı ve Ardahan Uzkanbaş oldu.

Ünlüler takımında ise SMS sıralamasında en çok oyu alan isimler Mert Öcal, Ersin Korkut ve Aycan Yanaç oldu. Mert'in eleme adaylığı böylece düşmüş oldu.

Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da Berkan, Cemal Can, Yasin, Yunus Emre, Aşkım ve Elif eleme adayları olarak belirlendi.

Konseyde yapılan oylama sonucunda Survivor'dan elenen isim Aşkım oldu.