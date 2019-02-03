Survivor Türkiye- Yunanistan dün (2 Şubat Cumartesi) ilk bölümü ile ekranlara geldi.

Survivor 13. sezon 1. bölümünde Türkiye ve Yunanistan takımı ödül oyunu için kıyasıya mücadele etti.

ACUN ILICALI'DAN YARIŞMACILARA KÖTÜ HABER

Survivor Türkiye-Yunanistan'da ilk oyun öncesi Acun Ilıcalı, yarışmacılara Survivor'ın en zor sezonu olacağını söyledi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

2 Şubat Cumartesi günü ilk bölümü ile TV8 ekranlarına gelen Survivor Türkiye- Yunanistan yarışmasında kazanan Türkiye oldu.

ÖDÜL OYUNU

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında ödül oyununda her iki takım denizde bulunan sala koştu. Her iki takım tamamen sala ulaşmaya çalıştı.

Daha sonra denizde bulunan salı karaya çekmek için mücadele ettiler. Salı karaya ilk getiren takım Türkiye oldu.

Daha sonra sepete top atma oyunu oynandı. Türkiye 12, Yunanistan 9 topu sepete attı.

ÖDÜL NEYDİ?

Survivor Türkiye-Yunanistan'da ilk oyun büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacılar baraka ve erzak için kıyasıya mücadele ettiler.

Kazanan takım Türkiye oldu. Türk takımı barakasına ve erzaklarına kavuştu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununun ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Her iki takım da kazanmak için büyük mücadele gösterdi. Kimi zaman beraberlik sağlandı.

Dokunulmazlık oyununu da Türkiye kazandı.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU YARIN

Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8 ekranlarında olacak. Yine her iki takım ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek.

Bu akşam 20:00'de yayınlanacak olan Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazanacak?