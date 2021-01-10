Steven Salam, Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer almasıyla sosyal medyada ilgi gören isimler arasında yer aldı. Tv8 ekranlarının soluksuz izlenilecek olan program için yarışacak olan Steven hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler ise merak ediliyor. Gönüllüler takımını için ter dökecek olan yarışmacı Steven Salam, renkli kişiliğiyle Survivor izleyicilerinin merak ettiği bir kişi olarak öne çıktı. Lise ve üniversite öğrenimini Türkiye’de tamamlayan Salam geçtiğimiz sene Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun oldu. Spor bilimleri fakültesinde futbol antrenörlüğü okuyan Salam amatör olarak futbol da oynadı. Steven salam Survivor’a katılmasındaki ilk nedenin Survivor’ı çok sevmesinin olduğunu belirtiyor. Steven Salam’ın ikinci nedeni ise oldukça ilgi çekici.

Survivor Steven Salam kimdir? Steven Salam nereli, kaç yaşında?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde dünyaya gelen Salam 2011 yılında Türkiye’ye geldi. Lise ve üniversite öğrenimini Türkiye’de tamamlayan Salam geçtiğimiz sene Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun oldu. Spor bilimleri fakültesinde futbol antrenörlüğü okuyan Salam amatör olarak futbol da oynadı. Geçen sezon şampiyon olarak 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselen İzmir Karayollarıspor’da futbol oynayan Salam Survivor’da da şampiyonluk istediğini söylüyor. Steven salam Survivor’a katılmasındaki ilk nedenin Survivor’ı çok sevmesinin olduğunu belirtiyor. Steven Salam’ın ikinci nedeni ise oldukça ilgi çekici. Dünyaya geldiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki günlük hayatın Survivor yarışması ile benzediğini belirten Salam ada şartlarına kolaylıkla uyum sağlayabileceğini söylüyor.

Survivor Steven Salam Instagram hesabı ne?

Survivor izleyicileri, 2021 Survivor yarışmacısı Steven Salam’ın sosyal medyasının olup olmadığını da aratıyor. Survivor’da şampiyon olmak istediğini dile getiren Survivor Steven’ın Instagram kullanıcı adı ‘steven_salam’dır. Başka bir kullanıcı adı olmadığını belirten Salam, Instagram’daki renkli kişiliğiyle de dikkat çekiyor.

Wakanda nedir, ne demek?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Steven Salam’ın, tanıtımda kullandığı ‘Wakanda Forever’ kelimeleri de pek çok kişi tarafından merak edildi. İnsanlar, ‘Wakanda nedir, Wakanda nerede, gerçek mi?’ gibi soruların yanıtlarını aradı. Wakanda, Amerikan çizgi roman şirketi Marvel tarafıntan yaratılan hayali bir ülkedir. Çizgi romanda Doğu Afrika'da yer aldığı bilinen Wakanda, 2018 yapımı Kara Panter filminde gündeme gelmiştir.