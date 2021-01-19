Survivor 2021 kadrosuna yedeklerden dahil olan Sergen Bayar merak edilen isimler arasında bulunuyor. Sergen Bayar, Ünlüler takımı yarışmacıları arasında bulunuyor. Kişisel gelişim ve fitness antrenörlüğü yapan Sergen Bayar, aynı zamanda model olarak da çalışmalar yürütüyor. Survivor'ı sıkı takip edenler tarafından da çok konuşulan Sergen Bayar, sosyal medya hesabında sıkça spor yaptığı fotoğrafları paylaşıyor. Peki Sergen Bayar kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Sergen Bayar hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında?

Survivor Sergen ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı, ‘Sergen’in enteresan bir parkur hızı var. Müthiş bir hız. Sergen Survivor tarihine geçti!’ dedi. Sosyal medyada da çok konuşulan Sergen Bayar, spor eğitmenliği yapıyor. Merak edilen isim sosyal medya hesabından bolca spor yaptığı fotoğrafları paylaşıyor. 1998 yılında Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya gelen Sergen, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitimini sürdürüyor. Sergen Bayar'ın Spor geçmişi de bulunmaktadır.

Sergen Bayar Instagram ne?

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da ‘srgnbayar’ kullanıcı adıyla yer almaktadır. 5242 takipçisi bulunan Sergen, paylaşımlarıyla ve yaptıklarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.