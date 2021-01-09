Sena Özdemir kimdir? Survivor 2021 yarışmacılarından birisi olan Sena Özdemir Gönüllüler takımında yer alıyor. Gönüllüler takımı kadrosu Sena Özdemir, spor geçmişi ile Survivor izleyicilerinin dikkatini çekti. On yaşında başladığı atletizm sporunda Türkiye ve Dünya şampiyonlarında birçok başarısı ve madalyası mevcut. 100 ve 200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir’in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü bulunuyor. Peki, Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında? Sena Özdemir nereli? İşte Survivor Sena'nın hayatı.

Survivor Sena Özdemir kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında, nereli?

Survivor Sena Özdemir, 2021 Survivor yarışmacıları arasında yer almaktadır. 2001 yılında İzmir'de doğan Sena Özdemir, 19 yaşındadır. Survivor Sena Özdemir’in babası Balıkesirli, annesi ise Bulgaristan göçmenidir. Sena Özdemir, doğma büyüme İzmirli olarak tüm eğitim hayatı da İzmir’de geçti. 10 yaşından beri atletizmle uğraşan Survivor Sena Özdemir, Atatürk Spor Lisesinde okudu. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünün lisanslı sporcusu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir. Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Sena Özdemir, genç yaşına birçok başarı sığdırmayı başarmış. On yaşında başladığı atletizm sporunda Türkiye ve Dünya şampiyonlarında birçok başarısı ve madalyası mevcut. 100 ve 200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir’in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü bulunuyor.

Survivor Sena Özdemir Instagram ne?

Survivor 2021 yarışmacıları, zorlu ada koşullarında mücadele verirken yarışmanın takipçileri de destekledikleri ismi Instagram hesabını takip ediyor. Bunun için yarışma öncesinde yarışmacıların sosyal medya hesapları araştırılıyor. Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Sena Özdemir Instagram’da 'senasuozdemirim' kullanıcı hesabı ile yer alıyor. Sena Özdemir’in şu an Instagramda yaklaşık beş bin takipçisi bulunuyor.



