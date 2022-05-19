Survivor Sema: Onlara bu adayı dar edeceğim!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasına Merve Aydın ve Parviz Abdullayev sürpriz bir şekilde veda etmişti. Aşil tendonu kopan Survivor Merve'nin büyük üzüntüsü izleyenleri de derinden etkilemişti. Zorunlu diskalifiyelerin ardından dokunulmazlıklara ünlüler takımı damga vurnuştu.

Altı oyunun altısını da kaybeden gönüllüler takımındaki 8 kişiden 6'sı, eleme potasına girmişti. Bu isimler; Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet olmuştu.

SEDA GÖZYAŞLARI İÇİNDE AYRILDI

17 Mayıs Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde adaya veda eden isim Seda Ocak olmuştu. Survivor All Star'da ilk defa eleme potasına giren ve elenen Seda, veda konuşmasında şöyle demişti:

"Ben en iyi kadınların içinde buraya davet edildim. Çok üzgünüm. Çok mutlu bir hayatım var ama burada bir daha yarışamamak beni üzüyor. Tek hayalim yarışmaktı onu da sizin sayenizde aldım. Ben erkeklerle yarışmak istiyordum, hayallerim vardı. Sema'yı burada bırakacak olmak çok üzücü. Yolum bu kadarmış yapacak bir şey yok."

Acun Ilıcalı ise, "Karakter olarak her zaman örnek oldun, çocuklarına olan düşkünlüğünü ben biliyorum. Güzel kalbinle güzel şeyler yaşamanı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İKİZLERİN VEDASI DUYGULANDIRDI

Kardeşinin elendiğini öğrenmesiyle gözyaşlarına boğulan Sema ise konseyden ayrılmak üzereyken Seda'ya koşmuş ve ona sarılmıştı. İkiz kardeşler gözyaşları içinde birbirlerine veda ederken, takım arkadaşlarını da duygulandırmıştı.

SEMA'DAN EVRİM'E: BİR SUS!

Nefeslerin tutulduğu Survivor 2022'de bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşanacak. TV8'de ekranlara gelen sevilen yarışmasının 108'inci yeni bölüm tanıtımı izleyicisiyle buluştu.

Seda'nın gitmesiyle alakalı takımlarla konuşan Murat, Sema'ya söz verdi. İkizinin gidişiyle alakalı olarak "O takımda dört ayak varsa birisi Nagihan birisi Seda'dır. Onların kesinlikle potaya yazılmaması gerektiğini düşünüyorum" demesi dikkat çekti.

Bu sırada Sema'ya itiraz eden Evrim, "Yazacak başka kişi yoktu" deyince tansiyon yükseldi. Keklik'e tepki gösteren Sema, "Ben bir konuşayım Evrim, sus" diyor. Sema'ya tepki gösteren Evrim ise "Sus mu?" yanıtını veriyor.

"BU ADAYI DAR EDECEĞİM"

Ardından bireysel röportajında adeta intikam yemini eden Sema, "Onlara bu adayı dar edeceğim. Oyunlarda diyecekler ki: Sema gitseydi de biz oyun kazansaydık. Burunlarından fitil fitil getireceğim" ifadelerini kullanıyor.